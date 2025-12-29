Prima pagina
Gazzetta dello Sport: “Hojlund sembra il miglior Lukaku, il Napoli è sempre super”
Un errore grave di Djimsiti spalanca la strada al gol di Lautaro Martinez e consente all’Inter di espugnare la New Balance Arena, portando a casa tre punti di enorme peso contro l’Atalanta. “Inter col botto”, titola oggi in prima pagina La Gazzetta dello Sport: decisivo l’assist di Pio Esposito, servito al momento giusto per permettere al capitano argentino di superare Carnesecchi e restituire ai nerazzurri il primato in classifica.
Chiude il quadro il Napoli, celebrato con il titolo: “Hojlund sembra il miglior Lukaku, il Napoli è sempre super”. Smaltita l’euforia della Supercoppa, gli azzurri superano la Cremonese in trasferta per 2 a 0, trascinati dall’attaccante danese in prestito dal Manchester United
