Foto Classifica Serie A 20ª giornata, la proiezione dell'IA Sky: Inter in fuga

vedi letture

Inter 36, Milan 35, Napoli 34, Juventus 32, Roma 30 e Como 27: è questa la classifica attuale tenendo conto delle gare da recuperare dopo il rinvio dovuto alla Supercoppa italiana, vinta dalla squadra di Antonio Conte. Un quadro ancora provvisorio, ma già molto indicativo di una corsa scudetto estremamente serrata, con sei squadre racchiuse in pochi punti e pronte a giocarsi le proprie chance nelle prossime settimane.

A provare a immaginare gli scenari futuri ci ha pensato Sky Sport. Durante 'Sky Calcio Club' è stata mostrata una previsione elaborata dall’intelligenza artificiale, basata su rendimento stagionale, scontri diretti e risultati contro squadre di diversa fascia. Secondo questo modello, dopo i recuperi e al termine della 20ª giornata potrebbe profilarsi una prima fuga dell’Inter, che volerebbe a 46 con 4 punti di vantaggio su Milan e Napoli e a +5 sulla Juventus.