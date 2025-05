Prima pagina Corriere dello Sport: "Diabolica! Chivu figlio di Mou, vuole aiutare Marotta"

vedi letture

"Diabolica" così la prima pagina del Corriere dello Sport, in riferimento alla domenica dei quattro tecnici di Parma, Napoli, Inter e Lazio, uniti e divisi dallo stesso destino. Come riporta il quotidiani, Chivu - allenatore del Parma - era foglio di Mourinho e ora potrebbe aiutare Marotta nella sfida contro il Napoli. Conte, tecnico dei partenopei, vuole sfilare da ex il tricolore ai nerazzurri, mentre Inzaghi - nato a Formello - sfiderà Baroni che nel 1990 regalò lo scudetto a Diego Maradona con un suo gol.