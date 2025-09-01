Prima pagina

Corriere dello Sport esalta la Juve di Dusan: "Ma Vlahovic?!

Corriere dello Sport esalta la Juve di Dusan: "Ma Vlahovic?!TuttoNapoli.net
Oggi alle 08:24Notizie
di Arturo Minervini

È dedicata alla Juventus gran parte della prima pagina dell'edizione odierna del Corriere dello Sport. I bianconeri passano con il minimo sforzo al Ferraris, battendo il Genoa 1-0 grazie alla rete del serbo che decide il match del Ferraris dopo essere entrato dalla panchina: "Ma Vlahovic?" , recita il titolo principale.

"Un altro gol: la Juve è sua. Zhegrova da Tudor, Nico va via. Il serbo decide in 10 minuti: andrà via in estate a parametro zero salvo colpi di scena - prosegue il quotidiano sportivo romano -. Traversa di Masini. L'ala sbarca a Torino, Gonzalez dal Cholo".