Corriere dello Sport: "Giù le mani da Conte. Per ADL è intoccabile"
"Giù le mani da Conte. Per ADL è intoccabile" si legge sulla prima del 'Corriere dello Sport' oggi in edicola. Focus sul tweet del patron azzurro che blinda anche pubblicamente il suo allenatore. Tanti i temi trattati in prima, c'è anche uno speciale sui ritmi di gioco, i tanti falli, i minuti effettivi di gioco e i gol in Serie A, un campionato sempre meno divertente e spettacolare.
