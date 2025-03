Prima pagina Corriere dello Sport: "Il Napoli sulle spalle di Lukaku"

"Juve a reazione" scrive oggi il Corriere dello Sport in apertura. Quinta vittoria consecutiva in campionato per la formazione di Thiago Motta. Due a zero contro l'Hellas Verona grazie ai gol di Thuram e Koopmeiners e bianconeri quarti a -6 dall'Inter. Domenica la sfida contro l'Atalanta di Gasperini. Giuntoli: "Motta resta".

Guai rossoneri - "Milan, altra rivoluzione": iniziate le riunioni per programmare il futuro, si pensa al mercato e al nuovo allenatore. Tare in pole come ds ma c'è anche Paratici, due piste per la panchina: De Zerbi o Allegri.

"Il Napoli sulle spalle di Lukaku" si legge in basso.