Corriere dello Sport: "Napoli, che scatto: preso Giovane"
TuttoNapoli.net
"Perisic, ora sì". Titola così in prima pagina il Corriere dello Sport, che si concentra sulle mosse di mercato dell'Inter. I nerazzurri stanno cercando l'accordo con il PSV Eindhoven per Ivan Perisic, pronto a tornare in Italia. L'affare potrebbe sbloccarsi se gli olandesi dovessero uscire dalla Champions, visto che l'Inter è a caccia di un esterno per Chivu. Intanto stasera i nerazurri torneranno in campo, visto che alle 20.45 sfideranno il Pisa nel ventiduesimo turno di campionato. "Napoli, che scatto: preso Giovane" si legge in alto.
25 gen 2026 18:00
Serie A Enilive 2025-2026
Serie A Enilive 2025-2026
in onda su DAZN, SKY
|VS
|Juventus
|Napoli
© 2026 tuttonapoli.net - Tutti i diritti riservati
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro
