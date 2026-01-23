Prima pagina

Corriere dello Sport: "Napoli, che scatto: preso Giovane"

Corriere dello Sport: "Napoli, che scatto: preso Giovane"
di Fabio Tarantino

"Perisic, ora sì". Titola così in prima pagina il Corriere dello Sport, che si concentra sulle mosse di mercato dell'Inter. I nerazzurri stanno cercando l'accordo con il PSV Eindhoven per Ivan Perisic, pronto a tornare in Italia. L'affare potrebbe sbloccarsi se gli olandesi dovessero uscire dalla Champions, visto che l'Inter è a caccia di un esterno per Chivu. Intanto stasera i nerazurri torneranno in campo, visto che alle 20.45 sfideranno il Pisa nel ventiduesimo turno di campionato. "Napoli, che scatto: preso Giovane" si legge in alto. 