Tuttosport sulla Juve: “Yildiz, Vlahovic, Boga: attacco alla Champions”

Tuttosport sulla Juve: "Yildiz, Vlahovic, Boga: attacco alla Champions"
Arturo Minervini

Nella prima pagina di oggi Tuttosport dedica spazio al derby milanese, ma soprattutto alla corsa Champions della Juventus. Il titolo principale in taglio alto è chiaro: “Yildiz, Vlahovic, Boga: attacco alla Champions”. Dopo la sconfitta della Roma a Genova, i bianconeri tornano pienamente in corsa per il quarto posto e ora si trovano a una sola lunghezza dalla zona Champions.

Il quotidiano sottolinea come Kenan Yildiz, il recupero di Dusan Vlahovic e le giocate di Jeremie Boga possano rappresentare le armi principali della squadra di Luciano Spalletti in questo finale di stagione.