Si infiamma la corsa Champions: i calendari a confronto
Milan e Napoli provano a fare il vuoto alle spalle, mentre alle loro spalle si infiamma la corsa per il quarto posto, l’ultimo che garantisce l’accesso alla prossima Champions League. I risultati dell’ultimo turno hanno rafforzato la posizione dei rossoneri, che mantengono un margine di nove punti sul gruppo inseguitore, mentre anche il Napoli conserva un vantaggio significativo.
Alle spalle delle prime tre, al quarto posto al momento c’è il Como, che precede la Roma grazie alla differenza reti, dal momento che gli scontri diretti tra le due squadre non sono ancora stati completati. Questi i calendari a confronto della squadra coinvolte nella corsa Champions.
2. MILAN 60
29ª giornata, Lazio - Milan
30ª giornata, Milan - Torino
31ª giornata, Napoli - Milan
32ª giornata, Milan - Udinese
33ª giornata, Hellas Verona - Milan
34ª giornata, Milan - Juventus
35ª giornata, Sassuolo - Milan
36ª giornata, Milan - Atalanta
37ª giornata, Genoa - Milan
38ª giornata, Milan - Cagliari
3. NAPOLI 56
29ª giornata, Napoli - Lecce
30ª giornata, Cagliari - Napoli
31ª giornata, Napoli - Milan
32ª giornata, Parma - Napoli
33ª giornata, Napoli - Lazio
34ª giornata, Napoli - Cremonese
35ª giornata, Como - Napoli
36ª giornata, Napoli - Bologna
37ª giornata, Pisa - Napoli
38ª giornata, Napoli - Udinese
4. COMO 51
28ª giornata, Cagliari - Como
29ª giornata, Como - Roma
30ª giornata, Como - Pisa
31ª giornata, Udinese - Como
32ª giornata, Como - Inter
33ª giornata, Sassuolo - Como
34ª giornata, Genoa - Como
35ª giornata, Como - Napoli
36ª giornata, Hellas Verona - Como
37ª giornata, Como - Parma
38ª giornata, Cremonese - Como
5. ROMA 51
29ª giornata, Como - Roma
30ª giornata, Roma - Lecce
31ª giornata, Inter - Roma
32ª giornata, Roma - Pisa
33ª giornata, Roma - Atalanta
34ª giornata, Bologna - Roma
35ª giornata, Roma - Fiorentina
36ª giornata, Parma - Roma
37ª giornata, Roma - Lazio
38ª giornata, Hellas Verona - Roma
6. JUVENTUS 50
29ª giornata, Udinese - Juventus
30ª giornata, Juventus - Sassuolo
31ª giornata, Juventus - Genoa
32ª giornata, Atalanta - Juventus
33ª giornata, Juventus - Bologna
34ª giornata, Milan - Juventus
35ª giornata, Juventus - Hellas Verona
36ª giornata, Lecce - Juventus
37ª giornata, Juventus - Fiorentina
38ª giornata, Torino - Juventus
7. ATALANTA 46
29ª giornata, Inter - Atalanta
30ª giornata, Atalanta - Hellas Verona
31ª giornata, Lecce - Atalanta
32ª giornata, Atalanta - Juventus
33ª giornata, Roma - Atalanta
34ª giornata, Cagliari - Atalanta
35ª giornata, Atalanta - Genoa
36ª giornata, Milan - Atalanta
37ª giornata, Atalanta - Bologna
38ª giornata, Fiorentina - Atalanta
