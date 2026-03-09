Rientro De Bruyne, Dazn: "Aura particolare quando è rientrato. Al riscaldamento..."

A Radio Punto Nuovo, nel corso di “Punto Nuovo Sport“, è intervenuto Alessio De Giuseppe, giornalista DAZN:

Alessio, il ritorno di De Bruyne al Maradona è stato uno dei momenti più emozionanti della serata.

“È stato davvero come ritrovare un vecchio amico che non vedevi da mesi. Su De Bruyne si era detto di tutto: si parlava di tempi lunghi, di scenari complicati, qualcuno pensava addirittura che potesse partire. Invece rivederlo in campo è stato bellissimo e per i tifosi è stato un momento molto sentito“.

Dal bordocampo che atmosfera hai percepito durante il riscaldamento?

“Si percepiva un’aura particolare. Quando è entrato per il riscaldamento, lo stadio lo ha subito riconosciuto e accolto con grande entusiasmo. È uno di quei giocatori che i compagni guardano sempre: osservano cosa fa, come si muove, come gestisce il pallone. È chiaramente un punto di riferimento“.

Parliamo di Elmas: Conte lo ha definito “Sant’Elmas”.

“È un ritorno molto positivo. Spesso i ritorni nel calcio non funzionano, invece Elif Elmas è tornato con una mentalità diversa. Prima era un ragazzo più istintivo, oggi è diventato un leader dello spogliatoio: serio, professionale e sempre a disposizione dell’allenatore“.

Un’altra storia interessante è quella di Alisson Santos. Che impressione ti ha fatto?

“Mi ha colpito molto la sua personalità. Non è timido, vuole sempre il pallone e non ha paura di cercare l’uno contro uno. Pensavo che questo atteggiamento potesse infastidire i compagni, invece viene apprezzato perché offre sempre una soluzione offensiva diversa“.

Anche dal punto di vista umano sembra aver colpito tutti.

“Sì, è un ragazzo molto umile. In allenamento lavora tanto e si è inserito benissimo nel gruppo. Nel calcio di oggi servono giocatori che saltano l’uomo e creano spettacolo: sono quelli che fanno accendere la partita e attirano il pubblico davanti alla televisione“.

Infortunio di Vergara. Che clima c’era in panchina?

“C’era dispiacere, ovviamente. Un infortunio non è mai una buona notizia, soprattutto in una stagione già complicata sotto questo aspetto. Però il fatto che stiano rientrando altri giocatori rende la situazione meno critica rispetto a qualche mese fa“.