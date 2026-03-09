Tmw esalta il colpo Alisson: "Manna ci ha visto giusto. Nessuno se l'aspettava"

Tmw esalta Alisson Santos: il brasiliano del Napoli segna ancora e Manna viene premiato per una rivelazione di mercato inaspettata

"Giovanni Manna ci ha visto giusto", così TuttoMercatoWeb.com esalta l'acquisto di Alisson Santos, il brasiliano arrivato a gennaio che sta già cambiando le carte in tavola al Napoli. Tmw sottolinea come la scelta del direttore sportivo azzurro fosse tutt'altro che scontata: un ragazzo classe 2002, mai titolare in Portogallo, "non è mai stato considerato un potenziale craque a livello internazionale". Eppure il campo, come sempre, è l'unico giudice che conta: ecco che il rettangolo verde sta dando ragione a Manna con un impatto da parte di Alisson Santos che ha sorpreso tutti.

Dall'etichetta di "impact player" a protagonista (anche) dal primo minuto: la rivelazione Alisson Santos

"Nessuno se l'aspettava", prosegue nell'articolo Tmw che ricostruisce il percorso 'modesto' del giocatore prima di approdare in azzurro: sei mesi all'Uniao Leiria, poi lo Sporting dove ha giocato "diciotto partite di campionato, ma tutte da subentrante", per far capire quanto il passaggio da Alisson Santos a Noa Lang, per curriculum, sembrasse un azzardo. E invece, due gol belli e decisivi in meno di un mese in Serie A, quello al Torino che ha fatto seguito a quello alla Roma, hanno trasformato quella che sembrava una scommessa in uno dei migliori colpi del mercato invernale. TuttoMercatoWeb.com lo celebra, e difficilmente gli si può dar torto.