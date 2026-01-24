Corriere dello Sport: "Napoli, Giovane subito a Torino!"

Prima pagina

di Daniele Rodia

"Sapore Dimarco" titola così la prima pagina del Corriere dello Sport nella sua edizione odierna, concentrandosi sulla grande rimonta realizzata dall'Inter nell'anticipo giocatosi ieri contro il Pisa e terminato 6-2. Entra e trasforma l'Inter l'esterno sinistro, sono ora 28 i punti dei nerazzurri guadagnati nelle ultime 10 giornate.

"Napoli, Giovane subito a Torino" - Di spalla spazio al calciomercato del Napoli e al colpo ormai quasi concluso che porterà Santana Giovane a vestire i colori azzurri. E poi "in panchina con Conte", per l'imminente ritorno del tecnico leccese a Torino dopo le due giornate di squalifica post Inter-Napoli che lo hanno tenuto lontano dal terreno di gioco nelle partite con Parma e Sassuolo.