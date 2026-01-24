Prima pagina Corriere dello Sport: "Napoli, Giovane subito a Torino!"

vedi letture

"Sapore Dimarco" titola così la prima pagina del Corriere dello Sport nella sua edizione odierna, concentrandosi sulla grande rimonta realizzata dall'Inter nell'anticipo giocatosi ieri contro il Pisa e terminato 6-2. Entra e trasforma l'Inter l'esterno sinistro, sono ora 28 i punti dei nerazzurri guadagnati nelle ultime 10 giornate.

"Napoli, Giovane subito a Torino" - Di spalla spazio al calciomercato del Napoli e al colpo ormai quasi concluso che porterà Santana Giovane a vestire i colori azzurri. E poi "in panchina con Conte", per l'imminente ritorno del tecnico leccese a Torino dopo le due giornate di squalifica post Inter-Napoli che lo hanno tenuto lontano dal terreno di gioco nelle partite con Parma e Sassuolo.