Prima pagina Corriere dello Sport: "Napoli, una rimonta da playoff"

"Napoli, una rimonta da playoff" - In occasione della prima prima pagina di oggi, il Corriere dello Sport sceglie il seguente come titolo principale: "Le finals". E' il mercoledì dei verdetti: Champions League, tutto in gioco. II calcio italiano insegue il poker. Inter, Juventus e Atalanta per gli ottavi; Napoli, una rimonta da playoff. Lautaro e Thuram, che spareggio a Dortmund. Yildiz progetta col Monaco la 4^ vittoria di fila.

Carica Scamacca: l'ostacolo è l'Union SG. Conte, assalto al Chelsea. Spazio anche alla Coppa Italia, con il seguente titolo in taglio basso: "Fabregas ai quarti: Viola ribaltata". Sergi Roberto, Paz e Morata rispondono a Piccoli: ora trovano il Napoli. Como vittorioso 1-3 sulla Fiorentina, che annuncia Commisso jr come presidente,