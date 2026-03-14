Ultimo cambio per il Napoli: entra Giovane

Ultimo cambio per il Napoli: entra GiovaneTuttoNapoli.net
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 19:44Notizie
di Antonio Noto

UIltimo cambio per il Napoli all'86'. Applausi per Alisson Santos che lascia il posto al connazionale Giovane. 

Segui Radio Tutto Napoli, la prima radio tematica sul Napoli, live tutto il giorno! Potete seguirci in video su Radiotuttonapoli.net o scaricare gratuitamente le app per Iphone e Ipad o per i dispositivi Android). Radio Tutto Napoli è disponibile anche in auto col DAB Campania o le nuove Smart Tv Android ed LG.