Dentro McTominay e De Bruyne e Hojlund la pareggia subito! 1-1 al Maradona!
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All'intervallo doppio cambio per il Napoli e gol immediato a inizio ripresa per gli azzurri! Entrano McTominay e De Bruyne, escono Anguissa ed Elmas. Al 47' arriva l'1-1 del Napoli con Rasmus Hojlund! Scatto di Politano, abile a cercare e trovare l'attaccante: tap-in da pochi metri e punteggio in equilibrio.
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