Prima pagina Corriere dello Sport: "Rinnovo Anguissa, trattativa nel vivo"

"Ci prova Lucio". Titola così in prima pagina il Corriere dello Sport, che si sofferma sulla vittoria della Juventus e sul nuovo corso targato Luciano Spalletti. I bianconeri sono riusciti a imporsi per 3-1 sull'Udinese sotto la guida di Brambilla, passando con i rigori di Vlahovic e Yildiz oltre che con il gol di Gatti, che ha risposto al momentaneo 1-1 di Zaniolo. Il tecnico della Next Gen adesso passerà il testimone all'ex Ct, che ha seguito la gara da casa ed è pronto a firmare il suo contratto con la Juventus.

Spazio dedicato anche al Napoli e Anguissa, che ha deciso la sfida disputata ieri a Lecce. Un gol pesantissimo quello del centrocampista, che ha permesso agli azzurri di mantenere il primato in classifica. Adesso tra gli obiettivi del club c'è anche il rinnovo del contratto, in scadenza nel giugno 2027. Possibile che un vertice possa tenersi già nel corso della prossima settimana mentre la stessa partecipazione di Anguissa alla Coppa d'Africa non è affatto certa.