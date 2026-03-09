Il Mattino sul rinnovo di Scott: "Il futuro da costruire con McFratm"
“Il futuro da costruire con McFratm”. È questo uno dei titoli più significativi presenti oggi in prima pagina su Il Mattino. Il riferimento è naturalmente a Scott McTominay, protagonista della stagione del Napoli e già premiato lo scorso anno come MVP della Serie A. Il centrocampista scozzese ha dimostrato tutta la sua importanza nello scacchiere di Antonio Conte, sia quando è stato in campo sia, soprattutto, nelle partite in cui è mancato per infortunio o squalifica.
L’ex giocatore del Manchester United viene considerato una pedina centrale nel progetto azzurro, con il Napoli pienamente coinvolto nella corsa alla prossima qualificazione in Champions League. Proprio per questo motivo, secondo il quotidiano, la società starebbe valutando il rinnovo del suo contratto: l’obiettivo è renderlo uno dei pilastri del Napoli del presente ma anche del futuro.
Serie A Enilive 2025-2026
|VS
|Napoli
|Lecce
