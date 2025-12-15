Prima pagina Corriere dello Sport sul primato dell'Inter: "Lauturbo"

vedi letture

Lauturbo, l’Inter prende il comando. Così titola l'edizione odierna del Corriere dello Sport con l’Inter che vola in testa alla classifica spinta dal suo capitano, Lautaro Martinez, che con gol e assist si conferma il volto feroce e trascinante di questa squadra.

Milan rallenta, Napoli si ferma

Alle spalle dei nerazzurri, il Milan spreca un’occasione. Il pari con il Sassuolo pesa come un mezzo passo falso in una corsa che non concede tregua. I rossoneri restano agganciati, ma lasciano per strada punti che, a maggio, possono diventare macigni.

Peggio va al Napoli, che cade a Udine e si inceppa nel momento in cui serviva continuità. Conte non cerca giustificazioni e ammette lo stop. È una sconfitta che racconta stanchezza e limiti, più mentali che tecnici, e che allontana gli azzurri dalla vetta proprio mentre l’Inter accelera.