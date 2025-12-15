Prima pagina

Gazzetta dello Sport: "Ahi Napoli, dominato dall'Udinese"

di Arturo Minervini

Testa Inter, sorpasso e solitudine. Questo il titolo scelto dalla Gazzetta dello Sport con la vetta cje cambia ancora padrone. L’Inter vince, sorpassa e si prende la testa della classifica in solitaria con le reti di Bisseck e Lautaro per battere il Genoa.

Ahi Napoli si legge sulla prima della rosea.  A Udine arriva una sconfitta netta, senza appigli. Conte non cerca alibi e parla chiaro: prestazione insufficiente, dominio friulano, passo indietro evidente