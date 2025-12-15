Prima pagina

Il Mattino: "Napoli dove sei finito?"
di Antonio Noto

Nell'edizione di oggi, Il Mattino dedica l'apertura in prima pagina al secondo ko consecutivo del Napoli, che dopo il match di Champions di Lisbona perde anche in campionato a Udine: "Napoli dove sei finito? Il Napoli crolla a Udine e perde il primato. Conte: serve più coraggio". Di seguito la prima pagina integrale.