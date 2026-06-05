ADL è partito per Los Angeles: nessun incontro con investitori, il Napoli non è in vendita

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Aurelio De Laurentiis è partito per Los Angeles dove probabilmente assisterà anche ad alcune partite dei Mondiali di calcio. Non è previsto alcun incontro con presunti investitori perché - come più volte precisato dal club e ribadito dallo stesso Adl- il Napoli non è in vendita.

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