Cosa ci ha detto Napoli-Atalanta: i cinque punti di Tuttonapoli

Il Napoli riprende il cammino dopo la sosta con un'altra veste tattica e batte 3-1 l'Atalanta. Questa volta potrebbe essere quella giusta per imboccare la strada della continuità, in un periodo dove ci saranno tanti impegni ravvicinati e importanti. Come di consueto i cinque punti di Tuttonapoli.net.

I cambi di Conte - La sensazione che Napoli ed il Napoli potessero apprestarsi a vivere una serata importante, la si era avvertita nei giorni antecedenti alla sfida. Quando nelle possibili formazioni, iniziava ad apparire il cambio modulo con la difesa a tre e nel tridente esterni d'attacco puri. Pronti via: tre gol in 45' e una buona qualità di gioco almeno fino al 50'. Poi gestione di forze ed uomini, passaggio fondamentale visti i tanti infortuni.

Primo gol per Noa Lang - Seconda opportunità da titolare e arriva anche il primo gol, di testa, con la maglia del Napoli. In un solo tempo si sbloccano le "caselle" relative ai gol degli esterni. Lang, Neres e Politano non avevano mai segnato in questa stagione. Tre gol tra Neres e Lang, in una sola partita, facendo riposare anche Politano. Si è notata tutta la differenza nel giocare con due ali d'attacco offensive. In tal senso Conte ha fatto scelte più offensive e le risposte dal campo sono state positive.

Tanti infortuni ma ci sono ancora soluzioni - Tantissimi infortuni muscolari per il Napoli e per poco non ci stava scappando anche un altro, che sarebbe stata la seconda volta per Hojlund che sembra essersi fermato in tempo, evitando guai peggiori. Ciononostante il Napoli ha soluzioni in rosa e spera almeno Spinazzola e Gilmour nel minor tempo possibile.

A bordocampo una presenza importante - Si rivede Romelu Lukaku che ha assistito alla partita in tribuna al fianco ad Anguissa. Prima del triplice fischio scende a bordocampo e quasi come se fosse il vice di Conte da indicazioni e incita i propri compagni. Il suo rientro sembra essere più vicino, sono passati diversi mesi dal suo infortunio e potrebbe essere fondamentale per il prosieguo della stagione del Napoli.

Al Maradona non si passa - Il Napoli è l'unica squadra, tra i top cinque campionati europei, ad essere ancora imbattuta in tutto l'anno solare. In questa stagione sei vittorie su sei in campionato. Ed un primo tempo da record: era dal 2022, con Luciano Spalletti, in occasione di Napoli-Sassuolo, che gli azzurri non segnavano tre gol nel primo tempo.