Cosenza-Cremonese, formazioni ufficiali: c'è dal 1' l'azzurro Gaetano

Luci accese al "San Vito-Marulla" dove, in occasione della 15^ giornata del campionato di Serie B, si affronteranno Cosenza e Cremonese.

Tra i padroni di casa, era da risolvere la situazione legata a Situm, infortunato: spazio a Corsi nell'undici titolare, con Anderson slittato sull’out opposto. Nessun cambio, invece, sul versante offensivo dove con Gori è nuovamente confermato Caso: panchina per Millico. Panchina anche per Ciofani e Di Carmine sul versante cremonese: Strizzolo parte dal 1', supportato dalla trequarti formata da Baez, Gaetano e Buonaiuto.

Di seguito le formazioni ufficiali:

COSENZA (3-5-2): Vigorito; Tiritiello, Rigione, Venturi; Anderson, Carraro, Palmiero, Gerbo, Corsi; Caso, Gori.

CREMONESE (4-2-3-1): Carnesecchi; Crescenzi, Bianchetti, Ravanelli, Valeri; Bartolomei, Fagioli; Baez, Gaetano, Buonaiuto; Strizzolo.