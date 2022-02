Cremonese prima dopo trent'anni: l'azzurro Gaetano sogna la Serie A

Il successo ottenuto contro il Parma, assieme al pareggio del Lecce ad Alessandria, hanno concesso alla Cremonese di Fabio Pecchia la vetta solitaria della classifica di Serie B. Un primato, quello ottenuto dai grigiorossi, che mancava in seno al club lombardo da quasi trent'anni.

L'ultima volta da capoclassifica, infatti, arrivò nella stagione 1992/1993 con in panchina il compianto Luigi Simoni. Un campionato che terminò con la promozione in Serie A (l'ultima della storia per la società) come seconda classificata alle spalle della Reggiana. Tra i pilastri della squadra c'è anche l'azzurro Gaetano.