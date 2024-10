Critiche a Lukaku, ma i numeri sono già da big: un gol o un assist ogni 65'

Nel calcio, si sa, bastano un paio di partite sottotono per dare il via a una serie di critiche. Specie se sei uno dei calciatori più importanti del campionato e della tua squadra, come lo è Romelu Lukaku in Serie A per il Napoli. Contro Juventus e Monza il centravanti belga ha mostrato una condizione ancora scadente e non è riuscito a timbrare il cartellino, ma di certo non si può dire che abbia fatto tanto male.

Anzi, a guardare i numeri, l'avvio di stagione di Big Rom è stato positivo. In 4 presenze in Serie A con il Napoli, Lukaku ha collezionato due gol e due assist (e mezzo, visto quello col rimpallo su Bianco nell'ultimo match col Monza). Dunque 4 partecipazioni ai gol, in appena 261 minuti giocati: vuol dire un assist o una rete ogni 65 minuti praticamente. Una media importantissima, che dà la misura di quanto l'ex Inter e Roma sia già diventato fondamentale per lo scacchiere di Antonio Conte.