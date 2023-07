Curiosità: a Dimaro non ci sono più le pettorine di Spalletti

“Sarò con te e tu non devi mollare", la frase sulle pettorine del Napoli scelta da Spalletti due estati fa appena arrivato al posto di Gattuso, non c'è più

“Sarò con te e tu non devi mollare", la frase sulle pettorine del Napoli scelta da Spalletti due estati fa appena arrivato al posto di Gattuso, non c'è più. Le casacche indossate da Osimhen e compagni a Dimaro sono semplici, senza frasi. Con Rudi Garcia il Napoli ha voltato pagina in tutti i sensi. Spalletti aveva scelto questo slogan, apprezzatissimo dai tifosi, per ricaricare e unire l'ambiente in un momento storico complesso dopo il pari col Verona e la mancata qualificazione alla Champions League.