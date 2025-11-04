Curiosità Conte: appena due cambi con cinque slot a disposizione

Appena due i cambi di Conte questa sera, Neres e Lang nel secondo tempo, con cinque slot a disposizione. L'allenatore del Napoli ha confermato nove undicesimi della squadra fino al 95' complici anche le assenze. Ne mancavano tanti. In panchina erano rimasti, oltre ai portieri Contini e Ferrante, anche Jesus, Olivera, Vergara, Ambrosino e Beukema. Insomma, poche soluzioni anche eventualmente tattiche per provare a cambiarla anche dalla panchina oltre le due sostituzioni che già aveva effettuato.