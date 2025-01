Curiosità Napoli-Juventus: in 5 precedenti su 10 al Maradona è terminata 2-1

La sfida tra Napoli e Juventus è terminata 2-1 in favore degli azzurri di Antonio Conte. Dopo il vantaggio di Kolo Muani, Anguissa e Lukaku hanno ribaltato il risultato. Per i bianconeri di Motta è la prima sconfitta in campionato. Negli ultimi 10 precedenti, tra le mura del Maradona in Serie A, è la quinta occasione in cui finisce 2-1 per i padroni di casa.