Curiosità su Danso: da piccolo voleva diventare attore dei film d’azione e amava il karate

Kevin Danso, difensore del Lens, è il primo nome della lista del Napoli per sostituire Kim, che è vicino al Bayern Monaco. L’austriaco quando era piccolo sognava di diventare il protagonista di film d’azione. La sua storia sembra davvero un film: radici ghanesi e passaporto austriaco, da piccolo non pensava al calcio, amava il cinema e il karate. Sono stati i fratelli a convincerlo che avrebbe potuto fare un'altra carriera, ha cominciato da attaccante, poi è diventato centrocampista e infine difensore.

Quando nel 2019 si trasferì dall’Augusta al Southampton frequentò subito una scuola d’inglese perché voleva tenersi aperto il piano B continuando con gli studi. Poi due anni in Bundesliga e la chiamata del Lens, dove ha stregato in molti compreso Rudi Garcia. Ha tenuto molto forti i legami con la sua famiglia, negli accordi con il Lens ha ottenuto che gli osservatori del club francese andassero almeno una volta in Ghana per visionare i talenti che vengono allevati nella scuola calcio dei fratelli. A riferirlo è Sky Sport.