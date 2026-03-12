Ufficiale Lecce, il report in vista del Napoli: 4 assenti, al Maradona non ci saranno

La preparazione del Lecce alla sfida di sabato contro il Napoli - fa sapere il club salentino con un report ufficiale dall'allenamento - è proseguita al mattino ad Acaya. Assente Camarda - si legge - mentre sono rimasti a riposo Gaspar, Berisha e Gallo (quest'ultimo a causa di un affaticamento muscolare) hanno svolto un lavoro differenziato. Sottil invece si è allenato regolarmente in gruppo.

Il programma per domani

Domani pomeriggio è in programma la seduta di rifinitura ad Acaya prima della partenza alla volta di Napoli. Proprio della sfida del Maradona (fischio d'inizio alle 18) ha parlato nelle ultime ore Leonardo Spinazzola: "Il Lecce si gioca la salvezza. Giocheremo contro una squadra difficile da affrontare, che ha voglia di prendere più punti possibili perché servono a loro. Ma anche noi abbiamo tante motivazioni per vincere".