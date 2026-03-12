Ufficiale I tifosi hanno scelto: ecco chi è l'MVP azzurro del mese di febbraio

vedi letture

L’attaccante brasiliano ha conquistato il riconoscimento grazie alle preferenze espresse dai sostenitori partenopei attraverso l’app ufficiale del club.

I tifosi del Napoli hanno scelto il miglior azzurro del mese di febbraio: si tratta di Alisson Santos. L’attaccante brasiliano ha conquistato il riconoscimento grazie alle preferenze espresse dai sostenitori partenopei attraverso l’app ufficiale del club. A renderlo noto è stata la stessa società con un comunicato: “Alisson Santos eletto Player of the Month di Febbraio dai tifosi del Napoli. Attraverso la votazione sull’app ufficiale del Napoli, i sostenitori azzurri hanno premiato il nostro attaccante come miglior giocatore del mese. A Febbraio Alisson è salito subito in cattedra con prestazioni superlative, impreziosite dal primo gol in maglia azzurra contro la Roma, che ha fissato il punteggio sul 2-2. Complimenti ad Alisson, POTM di Febbraio powered by MSC!”.

Osservatori Brasile in Italia: Ancelotti ci pensa. E il futuro è già scritto

Le prestazioni di Alisson Santos non sarebbero passate inosservate neppure in patria. Secondo alcune indiscrezioni, negli ultimi mesi osservatori della Seleção avrebbero seguito diversi giocatori impegnati nel campionato italiano proprio in vista del prossimo Mondiale, tra cui lo stesso attaccante del Napoli, che potrebbe rappresentare una possibile sorpresa nelle scelte del commissario tecnico Carlo Ancelotti. Intanto a Napoli cresce l’entusiasmo attorno al brasiliano, già autore di due reti in maglia azzurra e spesso accostato, per caratteristiche e impatto, a giocatori come Lavezzi o Neres. Il club partenopeo sembra inoltre intenzionato a puntare con decisione su di lui: dopo il prestito oneroso da 3,5 milioni di euro, il riscatto estivo dovrebbe aggirarsi intorno ai 16 milioni, per un investimento complessivo di circa 20 milioni su un talento ritenuto tra i più promettenti per il futuro.