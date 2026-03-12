Milinkovic-Savic e Giovane alla Bmt: i due azzurri in visita allo stand Abruzzo

Grande partecipazione ed entusiasmo allo stand della Regione Abruzzo nella giornata inaugurale della Borsa Mediterranea del Turismo di Napoli, che ha registrato un vero e proprio bagno di folla anche grazie alla presenza dei calciatori del Napoli Vanja Milinković-Savić e Giovane Santana do Nascimento, accolti dal sottosegretario con delega al Turismo, Daniele D’Amario. È quanto si legge in una nota che racconta come i due giocatori della squadra partenopea abbiano preso parte alla cerimonia di premiazione dei sei vincitori del contest promosso dalla Regione Abruzzo, consegnando gadget ufficiali del Napoli autografati. “Il momento ha attirato numerosi tifosi, visitatori e curiosi, creando grande interesse e partecipazione attorno allo spazio espositivo abruzzese. È stata una giornata importante per la promozione del nostro territorio - dichiara il sottosegretario D’Amario -. La presenza di due protagonisti del calcio italiano ed internazionale ha contribuito ad attirare l’attenzione sullo stand Abruzzo, ma soprattutto sulla nostra offerta turistica, sempre più apprezzata per autenticità, qualità e varietà di esperienze”.

Workshop e sapori del territorio protagonisti alla fiera

Nel corso della giornata, gli undici operatori turistici abruzzesi presenti in fiera, con il supporto della Regione Abruzzo e degli enti camerali regionali, hanno partecipato ai workshop dedicati ai segmenti “incoming” e “Terme, Benessere & Vacanza Attiva”. “Gli incontri hanno rappresentato un’importante occasione di confronto con buyer internazionali, favorendo la creazione di nuove collaborazioni commerciali per la promozione e la vendita della destinazione Abruzzo sui mercati esteri”, viene evidenziato.

Ampio spazio è stato dedicato anche all’enogastronomia, con degustazioni organizzate presso lo stand Abruzzo dalla DMC Costa dei Trabocchi e curate dalla Casina di Don Venanzio di Pollutri. Protagoniste alcune delle eccellenze del territorio, tra cui i Salumi di Castel Castagna, il Carciofo di Cupello, la Ventricina del Vastese, il Tartufo di Torrebruna, i Tarallucci di Casalbordino, le pesche di San Salvo e l’“Ndurciullone di Scerni, accompagnati da vini abruzzesi. “I prodotti degustati sono stati offerti da aziende del territorio, contribuendo a raccontare ai visitatori la ricchezza e l’identità gastronomica della regione. La partecipazione alla Borsa Mediterranea del Turismo conferma l’impegno della Regione Abruzzo nel rafforzare la promozione della destinazione sui mercati nazionali e internazionali, valorizzando le sue eccellenze naturalistiche, culturali ed enogastronomiche”, conclude la nota.