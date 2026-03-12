Ufficiale
Castel Volturno, il report del club: ecco su cosa ha lavorato Conte
In vista di Napoli-Lecce, anticipo della 29ª giornata di campionato, in programma venerdì alle 20.45 allo Stadio Diego Armando Maradona, la squadra di Antonio Conte si è allenata. Di seguito la breve nota diramata dal club partenopeo:
"Gli azzurri continuano gli allenamenti in vista della prossima gara di campionato, sabato alle 18:00 al Maradona contro il Lecce. Il gruppo è stato impegnato in una seduta mattutina e ha svolto un lavoro tecnico-tattico".
Pubblicità
Notizie
Copertina Spinazzola: "Lecito sognare, ma obiettivo Champions. Rinnovo? Napoli è vita..." di Antonio Noto
Le più lette
Prossima partita
14 mar 2026 18:00
Serie A Enilive 2025-2026
Serie A Enilive 2025-2026
in onda su DAZN
|VS
|Napoli
|Lecce
In primo piano
Francesco CarboneTuttonapoliIl ritorno dei Fab4! Conte sorride: Lobotka e McTominay si sono allenati in gruppo
Redazione Tutto Napoli.netTuttonapoliRiscatti Alisson, Elmas e Hojlund: l'estate del Napoli inizierà subito con -70mln
Arturo MinerviniDa 0 a 10: le infamanti accuse a De Bruyne, il disastro fatto con Vergara, l'insopportabile Elmas e Alisson 'a cascata'
Antonio NotoLiveConte in conferenza: "Dominato senza McT e Lobotka, che non passi in 2° piano! Sugli infortunati..."
Pierpaolo MatroneDe Bruyne, il suo fisioterapista belga: "Può giocare già col Torino! Ma avanti con cautela"
Pierpaolo MatroneFotoA 128 giorni dall'infortunio, riecco De Bruyne in gruppo! E la forma fisica è già incoraggiante
© 2026 tuttonapoli.net - Tutti i diritti riservati
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Tuttonapoli.net per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com