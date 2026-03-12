Ufficiale

Castel Volturno, il report del club: ecco su cosa ha lavorato Conte

Oggi alle 19:10Notizie
di Pierpaolo Matrone

In vista di Napoli-Lecce, anticipo della 29ª giornata di campionato, in programma venerdì alle 20.45 allo Stadio Diego Armando Maradona, la squadra di Antonio Conte si è allenata. Di seguito la breve nota diramata dal club partenopeo:

"Gli azzurri continuano gli allenamenti in vista della prossima gara di campionato, sabato alle 18:00 al Maradona contro il Lecce. Il gruppo è stato impegnato in una seduta mattutina e ha svolto un lavoro tecnico-tattico".