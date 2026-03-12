Napoli-Lecce, Conte ancora in silenzio: l’ultima conferenza pre-partita risale ad ottobre
Come ormai consuetudine, Antonio Conte non terrà la consueta conferenza stampa alla vigilia della sfida tra Napoli e Lecce, in programma sabato alle 18 allo stadio Diego Armando Maradona. L’allenatore azzurro ha scelto di non intervenire pubblicamente prima del match, confermando una prassi che accompagna le partite di campionato da diversi mesi.
L’ultima conferenza risale a ottobre
L’ultima volta che il tecnico salentino aveva parlato in conferenza stampa prima di una partita di Serie A risale al 17 ottobre, alla vigilia di Torino-Napoli, incontro valido per la settima giornata. Da allora, l’allenatore ha evitato dichiarazioni ufficiali alla stampa nel pre-partita, mantenendo un silenzio mediatico costante alla vigilia degli impegni di campionato.
