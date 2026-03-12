Infortunio Juan Jesus, è in dubbio per il Lecce: cosa filtra da Castel Volturno

vedi letture

Non si tratta di un problema grave, ma di un affaticamento che potrebbe complicare i piani dello staff tecnico proprio alla vigilia della gara.

Il Napoli resta in apprensione per le condizioni di Juan Jesus in vista della sfida contro il Lecce. Come riportato dall’edizione odierna de Il Mattino, il difensore brasiliano non è al meglio e la sua presenza dal primo minuto al Maradona è ancora da valutare. Secondo il quotidiano, “da due giorni Juan Jesus avverte un fastidio muscolare che non gli ha permesso di allenarsi al massimo”.

Non un problema grave per Juan Jesus

Non si tratta di un problema grave, ma di un affaticamento che potrebbe complicare i piani dello staff tecnico proprio alla vigilia della gara. Il brasiliano partiva favorito per una maglia da titolare, ma nelle prossime ore verrà presa una decisione definitiva. La prudenza non è esclusa anche perché la difesa del Napoli è già in emergenza da settimane e non può permettersi nuove assenze nelle ultime dieci partite di campionato.