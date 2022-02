Da Cagliari - Tensione in città all'arrivo dei tifosi azzurri: si temono scontri

"Tensione in città per l'arrivo dei supporters partenopei". Scrive così Calciocasteddu.it, sito specializzato sulle vicende di casa Cagliari, direttamente dal capoluogo sardo. Stando a quanto si legge, quando un folto gruppo di tifosi azzurri è girato per la città, tra cori e minacce, si è temuto qualche scontro. Il tifo organizzato azzurro si sta muovendo verso la stadio sotto scorta.