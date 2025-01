Da Firenze esaltano Comuzzo: "S'è messo nel taschino tanti bomber e ora tocca a Lukaku"

Domani sera alle 18, al Franchi, in Fiorentina-Napoli ci sarà un'altra sfida, una sfida nella sfida: Pietro Comuzzo contro Romelu Lukaku. Ne scrive il portale 'Firenzeviola.it', esaltando il difensore: "La risposta di Pietro Comuzzo all'Allianz Stadium nell'ultima gara di 2024 è stata di quelle in totale controtendenza con la sua carta di identità: si è rivelata a tutti gli effetti la prova di un veterano nel corpo di un diciannovenne, uno strano incrocio che tuttavia è servito a togliere a Vlahovic la possibilità (e la soddisfazione) di trovare il primo gol contro la sua ex squadra.

[...] Esami finiti? Nemmeno per sogno: è proprio adesso infatti che arriverà per il numero 15 la prova forse più dura, ovvero quella che lo metterà di fronte a Romelu Lukaku, l'attaccante dallo strapotere fisico più difficile in A da marcare e che chiamerà Comuzzo a un'ennesima risposta autoritaria. Palladino, del resto, non sembra avere dubbi: accanto a Ranieri, che sembra avere un leggero momento di flessione e che si gioca la maglia da titolare con Pongracic, toccherà ancora al classe 2005 che anche in questo anno nuovo, dopo aver trovato anche l'amore, non vuol proprio smettere di sognare. Nel suo taschino, dopo aver messo già tanti bomber, Pietro ha ancora tanto posto...".