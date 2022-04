Da Firenze - Italiano col solito dubbio in attacco: c'è un favorito a sorpresa

La Nazione analizza le possibili scelte offensive di Vincenzo Italiano in vista del Napoli, soffermandosi sul ballottaggio in casa Fiorentina

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

La Nazione analizza le possibili scelte offensive di Vincenzo Italiano in vista del Napoli, soffermandosi sul ballottaggio in casa Fiorentina tra Arthur Cabral e Krzysztof Piatek. Il brasiliano è più pronto sia a livello fisico che mentale (sa di essere un giocatore viola a tutti gli effetti), ma il polacco è conscio che giocarsi al meglio l’avventura in viola potrà aprirgli quella porta del riscatto al momento difficile. Ad oggi - si legge - il favorito resta l’ex Basilea ma i giorni per un recupero del polacco ci sono.