Da Leicester: Rodgers può rispamiare due big, in dubbio pure Vardy

Ultimissime di formazione in casa Leicester City direttamente dall'Inghilterra. Brendan Rodgers per la sfida di stasera contro il Napoli potrebbe lasciare fuori alcuni big, tra cui anche la punta di diamante Vardy: al suo posto dovrebbe esserci Iheanacho al centro dell'attacco. Anche Tielemans resterà probabilmente a riposo e sarà rimpiazzato da Soumaré. Un altro ballottaggio riguarda la fascia destra: Ricardo Pereira è in vantaggio sull'ex Atalanta Castagne. Questa è la probabile formazione secondo il portale Leicester Mercury.

LEICESTER (4-2-3-1): Schmeichel; Ricardo, Soyuncu, Vestergaard, Bertrand; Ndidi, Soumare; Perez, Tielemans, Lookman; Iheanacho.