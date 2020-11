Da Milano: "Bakayoko e l'incrocio col diavolo, in estate erano stati ad un passo"

Da quasi rossonero ad avversario: Bakayoko e l'incrocio col Milan dopo una strategia che ha diviso le strade. Così titola un articolo pubblicato dal portale Milannews.it, che si occupa delle vicende di casa rossonere. Si parla dell'incrocio tra il mediano, ora al Napoli, con la sua ex squadra.

Domenica sera, al San Paolo, ci sarà il primo incrocio tra il Milan e il colosso transalpino, giocatore che non ha mai nascosto di voler riabbracciare i colori rossoneri. A guidarlo ci sarà Gattuso, colui che nel 2018/19 era riuscito a trasformarlo in una diga incredibile al fianco di Franck Kessie, con cui, tra sette giorni, potremmo assistere ad uno scontro tra titani in mezzo al campo. Il classe '94 vorrà provare a farsi rimpiangere dal Diavolo, ma la gara sarà troppo importante, e difficile, per ridurla ad un semplice Gattuso e Baka vs Milan. Di sicuro, salvo situazioni imprevedibili, il ragazzo difficilmente verrà trattato di nuovo dai rossoneri, a prescindere dall'eventuale riscatto del Napoli. Inutile quindi ripensare a ciò che poteva essere e non è stato, concentrandosi invece su chi fa attualmente parte della squadra, senza voli pindarici o nostalgie.