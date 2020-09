Da Milano bocciano il Napoli: nella griglia scudetto è fuori dalla zona Champions

La redazione di Calciomercato.com ha provato a stilare una griglia di partenza della prossima Serie A. In prima fila, come scontato, troviamo Juventus ed Inter, seguite da Lazio e Milan. Poi Atalanta e Napoli ad insidiare la zona Champions, mentre Roma e Sassuolo si giocano l'Europa League. Per trovare il Parma, prossimo avversario degli azzurri, dobbiamo scendere fino in ottava fila, con i crociati appaiati al Genoa, tra la quindicesima e la sedicesima posizione. Peggio solo Crotone, Benevento, Spezia ed Udinese.