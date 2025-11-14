Da Milano: "Conte già si era preso pause in passato, tutto normale"

A 'Radio Napoli Centrale', nel corso di “Un calcio alla radio”, è intervenuto il giornalista della Gazzetta dello Sport Andrea Ramazzotti: “Conte è un allenatore molto esigente, che a Napoli ha ottenuto un risultato eccezionale vincendo lo scudetto senza avere la squadra più forte. Quest’anno con il Napoli molto rafforzato sono salite le aspettative, ma ci sono anche tanti infortuni.

Questa rosa profonda serve più che altro a sopperire alle assenze. I risultati non sono gli stessi di un anno fa, quindi bisognerà vedere come questo Napoli riuscirà a gestire questo momento difficoltà. Non mi fa molta specie che Conte si sia preso qualche giorno libero, perché era già successo in passato. Ma sono curioso di capire la reazione della squadra dopo lo sfogo di Conte. De Laurentiis gli ha espresso grande fiducia: ora tocca alla squadra”.