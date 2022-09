Da Milano esaltano Spalletti: "Considerando mercato, premesse e ambiente ha fatto lavoro enorme!"

Tony Damascelli, nel suo editoriale per il quotidiano milanese Il Giornale, si esprime così all'indomani della vittoria del Napoli sul campo del Milan

Tony Damascelli, nel suo editoriale per il quotidiano milanese Il Giornale, si esprime così all'indomani della vittoria del Napoli sul campo del Milan: “Ha perso il Milan contro il Napoli nel quale ho rivisto, nel georgiano Kvaratskhelia, movimenti e dribbling secco e caracollante del grande Gigi Meroni, il lavoro di Spalletti è enorme, considerate le premesse, l’ambiente, il presidente, il mercato in uscita, l’infortunio di Osimhen ma i risultati clamorosi in Champions sono stati vitamine per l’autostima della squadra”.