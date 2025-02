Da Milano: "Inzaghi potrebbe fare riposare due dei tre diffidati col Genoa, occhio a Zielinski"

A Radio Napoli Centrale, nel corso di 'Un Calcio alla Radio - 3° Tempo' è intervenuto il giornalista di FcInterNews Fabio Costantino: "Ottavi Champions con il Feyenoord? Sorteggio accolto bene, perché l'Inter ha la possibilità di evitare anche in futuro le altre grandi favorite. Però bisogna andare in campo e sappiamo cosa può succedere se si sottovaluta l'avversario.

Diffidati? Non è facile capire cosa farà Inzaghi col Genoa: Bastoni, Mkhtaryan e Barella sono tre giocatori importanti e in ogni caso si poteva immaginare un po' di turnover. Non mi meraviglierei se uno o due dei diffidati potesse riposare. Occhio anche al partner di Lautaro, visto che Thuram non sta ancora bene. Possiamo aspettarci Frattesi al posto di Barella, ad esempio. Di certo giocherà Martinez in porta al posto di Sommer.

Occhio anche a Zielinski, che potrebbe prendere il posto di Mkhtaryan. Non è da escludere neanche Correa titolare in attacco, anche se non gioca dal primo minuto da molto tempo".