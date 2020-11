Da Milano: "Ipotesi Bonera in panchina al San Paolo al posto di Pioli e Murelli"

Stamattina il Milan ha comunicato la positività al Covid-19 di Giacomo Murelli, l’allenatore in seconda di Stefano Pioli. Per lui, quindi, almeno per il momento, non ci sarà la possiiblità di essere in panchina a Napoli domenica sera. Chi al suo posto? Secondo Sky, Daniele Bonera. A meno di sorprese nei prossimi giorni, sarà proprio lui a prendere il posto di Pioli domenica sera in Napoli-Milan.