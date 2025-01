Da Roma - Coppa Italia ed EL più importanti del campionato: turnover col Napoli

Nel corso di ‘Bordocampo – II Tempo’, trasmissione in onda su Radio Capri, è intervenuto Alessandro Angeloni, giornalista del Messaggero: “Non so se a Roma il peggio sia passato, poi chiaro che bisogna stare attenti alle ricadute. Lo scorso anno tante volte col Napoli sembrava che il peggio fosse passato e poi si ricadeva. I giallorossi hanno una partita importante prima di quella con gli azzurri, anzi è una gara intermedia tra Eintracht e Milan, delle tre quella contro gli uomini di Conte è sicuramente la meno importante“.

Sul confronto con la gara d’andata: “Nella gara d’andata era ancora la Roma di Juric, abbiamo visto una partita di dedizione, ma è stata una partita che i giallorossi hanno impostato soprattutto per la fase difensiva. Oggi le cose sono migliorate, il capitano è stato recuperato, il mister ha revitalizzato alcuni calciatori come Hummels, che ha portato intelligenza nel reparto, ma direi comunque che ad oggi la zona Champions è impossibile da raggiungere. Oggi l’obiettivo è far bene in Europa League e in Coppa Italia, in campionato bisogna ricostruire. Non credo che vedremo un turnover massiccio come quello visto ad Udine, ma qualche cambio ci sarà“.