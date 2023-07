Da Torino - A Napoli inventano che Giuntoli è il peggiore e che i migliori li hanno tenuti loro

Cristiano Giuntoli da oggi è un nuovo dirigente della Juventus. Grande festa a Torino, dove il portale Bianconeranews.com lo accoglie così:

Cristiano Giuntoli da oggi è un nuovo dirigente della Juventus. Grande festa a Torino, dove il portale Bianconeranews.com lo accoglie così: "Non è un caso se si riparte da Cristiano Giuntoli, l'uomo chiamato a ricostruire l'anima della Juventus, non solo appoggiandosi alla sua grande competenza calcistica ma anche alle sue accresciute capacità manageriali e, soprattutto, alla sua profonda (e finalmente resa pubblica) fede bianconera. Poche parole ma tutte estremamente incisive quelle del nuovo responsabile dell'area sportiva della Juventus: "Da bambino mi facevo 8 ore di pullman per andare a vedere la Juventus, il mio primo pensiero va a mio padre che mi ha trasmesso juventinità sin da quando ero piccolo". Bastano queste parole a raccontare il perché la Juventus abbia affrontato anche le prigioni di De Laurentiis e una lunga attesa (senza pagare il riscatto) per abbracciare l'uomo competente ma anche juventino che farà risorgere la Juventus.

Anche le sue altre prime parole raccontano tanto e non sono affatto banali: "Dobbiamo ragionare con il "noi" e non con l' "io", voglio costruire una Juventus con tante teste e un solo cuore". Non poteva scegliere parole migliori il nuovo Football Director e più incisive per dimostrare di aver capito cosa va ricostruito e cosa serve per la rinascita bianconera. E mentre a Napoli la maggior parte dei tifosi partenopei hanno cominciato, come da copione, a scaricarlo tacciandolo di tradimento e di incompetenza per le tante "loffe" portate a Napoli, inventandosi la storiella che i migliori (Micheli e Mantovani) sono rimasti e che la Juventus si è presa il peggiore, tanti colleghi seri ci hanno svelato qual è la caratteristica principe di Giuntoli che da oggi la Juventus avrà e il Napoli dovrà ricostruire: "è l'uomo perfetto per fare da tramite da società e squadra, l'uomo capace di parlare con i calciatori con grande competenza e di guidare le scelte di mercato e amministrative con altrettanta competenza". E, aggiungiamo, viene da una gavetta complicata con De Laurentiis che lo svegliava ogni giorno alle 5 e che ora dovrà formare qualcun altro mentre Giuntoli può finalmente togliersi i panni scomodi del "finto napoletano" e indossare la maglia che sognava e per la quale tifava da piccolo: quella della Juventus".