Da Torino: “Baroni ha scelto il modulo anti-Napoli. I due ex verso una maglia da titolare“

A Radio Napoli Centrale, nel corso di “Un calcio alla radio”, è intervenuto il giornalista di Toronews Davide Bonsignore: “Baroni dovrebbe scegliere la difesa a tre contro il Napoli, e lo farà dopo aver cambiato un po’ di moduli. Il 3-5-2 consentirà di schierare le due punte e di sfruttare meglio le caratteristiche di giocatori come Casadei e Asllani a centrocampo.

Ngonge è un calciatore duttile, e ha le caratteristiche per fare la seconda punta. Forse Simeone è favorito su Adams in attacco, anche se lo scozzese ha fatto bene con la nazionale. Nelle ultime due partite il Torino ha fatto vedere un po’ di identità, dopo alcune gare in cui è sembrata una squadra senza anima. Con la Lazio la squadra ha giocato a viso aperto e si è vista la mano di Baroni. Per il futuro dell’allenatore dipenderà soprattutto dalla prestazione e da aspetti come la concentrazione e sicurezza mentale”.