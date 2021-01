Dai 2 mln al Leverkusen ai 32 di Napoli, fino ai 12 dell'OM: tutti i trasferimenti di Milik

E' iniziata quest'oggi l'avventura all'Olympique Marsiglia di Arkadiusz Milik. Dopo un tira e molla iniziato la scorsa estate e concluso solo nelle ultime ore, il centravanti polacco è sbarcato in Francia per tornare a giocare e, soprattutto, conquistarsi un posto tra gli undici titolari della Polonia in vista del prossimo Europeo. Milik lascia l'Italia quattro anni e mezzo dopo il suo arrivo. Arrivò al Napoli nell'estate 2016 per prendere il posto di Gonzalo Higuain per 32 milioni di euro. Va via per una cifra molto più bassa, anche perché il suo contratto sarebbe scaduto il prossimo 30 giugno. Di seguito tutti i suoi trasferimenti.

Gennaio 2013 Dal Górnik Zabrze al Bayer Leverkusen per 2.6 milioni di euro.

Agosto 2013 Dal Bayer Leverkusen all'Augsburg in prestito per 150mila euro.

Luglio 2014 Dal Bayer Leverkusen all'Ajax in prestito con diritto di riscatto fissato a 2.8 milioni di euro. Diritto di riscatto poi esercitato l'estate successiva.

Agosto 2016 Dall'Ajax al Napoli per 32 milioni di euro.

Gennaio 2021 Dal Napoli all'Olympique Marsiglia per 9 milioni di euro più 3 di bonus e 20% della futura rivendita.