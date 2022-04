Dal 1° maggio gli stadi tornano alla normalità: niente più green pass e mascherina

Con l'alleggerimento delle misure anti-pandemia, anche gli stadi italiani troveranno una nuova normalità.

TuttoNapoli.net

© foto di Alessandro Garofalo/Image Sport

Con l'alleggerimento delle misure anti-pandemia, anche gli stadi italiani troveranno una nuova normalità. Il prossimo Consiglio dei Ministri di giovedì, secondo le principali indiscrezioni filtrate dal mondo della politica, dovrebbe abolire, a partire dal 1° maggio, la necessità di green pass per accedere agli impianti sportivi, così come per svolgere attività sportiva.

Via anche le mascherine. Dagli stadi, così come da tutti i luoghi all'aperto, sparirà anche l'obbligo di indossare la mascherina. Probabile che resti necessaria per partecipare a eventi sportivi nei palazzetti.